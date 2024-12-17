彭双浪：美國適合創新 設廠須取得成本與關稅平衡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）美國總統當選人川普揚言提高關稅，台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，美國是創新及前期技術發展很好的地方，但最終產品或組裝成本相對較高，設廠須慎重考慮在成本與關稅間做一個平衡。

台北市電腦公會（TCA）今天舉行會員大會暨成立50週年慶，彭双浪受訪指出，川普（Donald Trump）希望未來對貿易逆差做合理解決，甚至希望某些美國盟邦必須提高國防支出；看起來除了美國以外，每個國家都有關稅的問題，台灣必須正視，須在成本與關稅間取得平衡，再去考慮在全球各地設廠的配比。

彭双浪說明，台灣廠商已從2018年開始，因應貿易衝突做了分散布局措施；現階段仍會持續進行，可能在各區域的投資配比，或設廠進度做一些調整。等川普上任以後，再觀察他選舉時提出的政見有多少程度落實在施政上。

彭双浪認為，未來在少子化衝擊下，一定會有自動化需求，在製造或生活領域都會是很重要的替代，將來也會有更多像無人機、機器人這類需求。台灣過去在自動化涉獵很多，在無人機領域會有更多參與，尤其台灣在無人機需要的感測元件或高階晶片一直都有投入。

彭双浪強調，AI應用只會愈來愈廣，趨勢沒有改變也不會逆轉，但在哪些領域走得更快，或是企業對於AI的應用，還有AI能帶來多少營運、獲利成長，企業就要自己盤算了。現在世界各國都重視主權AI，不論在資料中心或主權AI的推動都不遺餘力，也會帶動AI相關產業成長。

彭双浪在台北市電腦公會會員大會致詞表示，電腦公會在1974年成立到2024年，這是人類機械文明進化到資訊文明典範轉移的50年，也是台灣由外銷罐頭、成衣，進化到提供全球最高等級半導體晶片和電腦系統，最精彩勵志的50。

他指出，台北市電腦公會在1974年由15家會員立會，現有3100餘家企業會員，上市櫃會員348家，遍布全台18縣市，完整覆蓋資訊科技生態圈各領域，會員資本額合計超過新台幣1兆8800億元，年營收超過4000億美元，在台僱用員工74萬人以上。今年台灣資通訊產品的出口可望破歷史紀錄，達到1300億美元，占台灣總出口28%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，台北市電腦公會與會員共同歷經大中型主機、PC、網際網路、智慧手機、行動商務、物聯網、人工智慧多項技術革命，更與產業多次度過經濟金融風暴、戰爭和疫情的挑戰。

台北市電腦公會近年關注智慧台灣建設，投身台灣國際形象及城市科技外交推動，關懷網路安全及人工智慧倫理，致力縮小城鄉數位落差，探索可行清潔能源政策，並追求台灣資訊產業永續競爭力，協助台灣成為優質科技人文社會。（編輯：張良知）1131217