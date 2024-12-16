電腦展AI大咖齊聚成焦點 電腦公會50週年扮產業推手

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（中央社記者潘智義台北16日電）台北市電腦公會今年成立50年，從個人電腦、網路到AI等大趨勢，持續扮演台灣科技產業推手角色。今年6月台北國際電腦展吸引多家國際科技巨擘來台，成為全球產業焦點，今年50週年會員大會也格外受到矚目。

台北市電腦公會（TCA）理事長彭双浪在6月電腦展表示，台灣已是全球AI建設供應鏈中不可或缺的佼佼者，現在是「得AI者得天下」，台北國際電腦展（COMPUTEX）多年來已是台灣產業櫥窗、全球最重要ICT產品採購平台，現在更是AI新工業時代的風向標及聚光點。

人工智慧（AI）是近20多年來全球科技業刮起最大的旋風，而擁有AI關鍵技術圖形處理器（GPU）的輝達（NVIDIA）成為全球科技界的新寵兒，和蘋果、微軟平起平坐，成為科技產業的巨星；輝達創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等全球科技巨擘6月齊聚COMPUTEX，當時也讓台北市電腦公會揚名國際，再次擦亮台灣科技產業的招牌。

台北市電腦公會將在12月17日於台北國際會議中心舉辦年度會員大會，今年公會成立滿50週年，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、環境部長彭啓明、數發部長黃彥男等將與會，除現任理事長彭双浪，歷屆理事長童子賢、王振堂、黃崇仁、劉瑞復、施振榮等人也預計出席。

台北市電腦公會在台灣經濟起飛的過程中，每一階段都扮演重要的角色。1973年全球爆發石油危機後，台灣在1974年至1979年推動10大建設，台北市電腦公會在1974年成立，為當時由傳統產業邁向科技產業起飛的年代，提供業界服務。

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台北市電腦公會歷任理事長除早期的學界、政界淵源，更多是擁有產業背景，宏碁集團創辦人施振榮擔任過理事長外，曾接棒擔任過宏碁董事長的王振堂、泛宏碁集團的和碩董事長童子賢都曾任理事長。

台北市電腦公會於1974年由15家會員立會，現有3100餘家企業會員，遍布全台18縣市，業務範圍涵蓋軟體、硬體系統、半導體及電子零組件的設計製造、國內外銷售、智慧系統整合、網路通訊服務及電子商務等，會員資本額合計達新台幣1兆8800億元，在台僱用員工逾74萬人，產值占台灣資通訊（ICT）產業85%以上。（編輯：張良知、楊凱翔）1131216