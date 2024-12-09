5年後85歲二次退休 施振榮盼落實台灣東方矽文明

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（中央社記者吳家豪台北9日電）宏碁集團創辦人施振榮2004年底從宏碁退休，他6日舉辦退休20週年感恩音樂會，在舞台上向聽眾致謝時表示，將在85歲時二次退休，屆時擔任營利事業董事長的職位將交棒，但仍會繼續在公益事業做貢獻，也會繼續擔任藝文團隊的啦啦隊長。

現在80歲的施振榮表示，接下來他最大的心願，就是要繼續落實讓台灣成為東方矽文明的發祥地，具體來說，就是進一步整合台灣的文化（Culture）、藝術（Art）、科技（Technology）對全世界做出貢獻，讓「台灣貓群（CATs）、名揚四海」。

施振榮創辦的智榮基金會今天發布新聞稿指出，施振榮與妻子葉紫華6日在感恩音樂會中特別帶著家族老中青三代成員一起鞠躬致謝，藉此機會向聽眾表達感謝，這一路走來因為有外界的支持與協助，才能讓創立事業與推動的志業都順利往前推進。

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施振榮說，退休後，壓力減少，身體也變好了。雖然太太為了他的健康，不讓他工作太忙碌，最後還號召家裡其他成員一起來管他；孫子們還笑說是阿嬤「霸凌」阿公，但他被「霸凌」得很開心。

這場施振榮退休20週年的感恩音樂會，包括宏碁集團董事長陳俊聖、佳世達集團董事長陳其宏、緯創董事長林憲銘都到場與會，還有宏碁的老員工桃園巿長張善政、政務委員鄧振中，以及台達電創辦人鄭崇華、雲門舞集創辦人林懷民、公益平台基金會董事長嚴長壽等人都到場致意。（編輯：翟思嘉）1131209