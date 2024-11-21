友達衝刺智慧移動事業 成立新公司AMS

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）友達全力衝刺智慧移動事業，今天董事會通過，將原本旗下智慧移動事業群、以及先前併購的德國BHTC公司，納入友達新設立的100%持股子公司「友達智慧移動」（AMS），以提升集團移動事業單位的運作效率。

友達今天召開重大訊息說明會，財務長張博儀表示，友達今年11月中剛成立新公司友達智慧移動，今天董事會再通過將旗下智慧移動事業群、以及BHTC公司，納入該新公司，營運基準日暫訂2026年1月1日。

友達智慧移動公司成立，主要是希望提升集團移動事業單位的運作效率，目前並未考慮進入資本市場，將成為友達100%全資持股的子公司，因此對於友達的合併營收、股東權益皆不會造成影響。

友達表示，公司深耕車載顯示器領域多年，加乘購併BHTC，於產品組合、客戶布局、生產聚落等3大面向達到綜效，此次希望藉由事業群公司化的架構，加速跨國管理與系統整合，並持續推動車用業務擴展與研發創新，發展成為完整的智慧移動解決方案供應商，以穩健步伐搶占市場先機，提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力。

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友達董事長暨集團策略長彭双浪表示，隨著智慧移動事業版圖不斷擴大，新公司的成立，可加速擴展業務、滿足全球不同市場應用需求。

友達集團近年營運策略朝向智慧移動、垂直場域，以及顯示科技等3大支柱發展，以今年第3季來看，友達智慧移動的營運規模約新台幣200億元左右，占集團營收比重大約26%，未來目標希望3大事業能各占營收1/3，形成三足鼎立。（編輯：楊凱翔）1131121