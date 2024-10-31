友達集團參與發起設立星耀控股 擴大再生能源經營

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（中央社記者張建中台北31日電）友達今天宣布，與子公司康利投資以持有的星耀能源全部股份充抵出資額，以股份轉換方式，參與發起設立星耀控股公司，支持星耀能源擴大再生能源經營。

友達下午召開視訊重大訊息說明記者會，由財務長張博儀說明星耀能源資本架構重組計畫；表示為支持星曜能源擴大經營，並透過產業鏈垂直整合與水平擴張，朝向成為淨零方案的完全供應商，今天通過星耀能源資本架構重組計畫。

張博儀表示，友達和子公司康利投資將以所持有的星耀能源的全部股份，充抵出資額，以股份轉換方式，參與發起設立星耀控股公司，星耀能源將成為星耀控股100%持股子公司。

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張博儀指出，星耀能源於2017年成立，積極投入太陽能電廠的投資，隨著大型案場陸續進行併網，星耀能源近年來的營運效益持續上升，星耀能源已成功併網的裝置容量約359MW。

他表示，友達光電集團對星耀能源累積投資金額達新台幣26.4億元，持股比例為33%，股份轉換後對星耀控股股持股比例沒有變動，換股作業完成後，星耀控股將計劃進行公開發行，並進一步投入其他再生能源領域及相關的輔助事業，建立完整的再生能源產業鏈，打造永續經營的綠能平台。（編輯：張均懋）1131031