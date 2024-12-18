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凱鈿獲1.2億元注資 擬申請公開發行與登錄興櫃

2024/12/18 09:23
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（中央社記者吳家豪台北18日電）軟體服務商凱鈿（KDAN）今天宣布獲日本不動產巨頭APAMAN集團領投400萬美元（約新台幣1.2億元），加上今年3月獲韓國Hancom集團的B+輪戰略投資，歷年總計被投資金額突破3000萬美元；凱鈿也宣布準備登錄興櫃，加速全球市場擴張步伐。

凱鈿發布新聞稿表示，本次募資資金不僅將用於加強技術研發，APAMAN集團（Apaman Co., Ltd.）及其子公司Systemsoft和策略夥伴Riverfield也將成為凱鈿在日本市場的主要代理經銷商，展開業務與技術合作。

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凱鈿創辦人兼董事長蘇柏州指出，APAMAN集團與凱鈿將聚焦日本不動產業，計劃在APAMAN旗下全國直營及加盟店，全面導入凱鈿的電子簽名服務點點簽（DottedSign），並透過日本不動產協會，將凱鈿旗下產品服務推廣至全國不動產業者。

蘇柏州說，凱鈿接下來計劃申請公開發行與登錄興櫃，布局資本市場，並積極與國際夥伴合作，共同為全球用戶提供數位解決方案。（編輯：張均懋）1131218

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