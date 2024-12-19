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股匯雙挫 台股收跌236點失守23000點

2024/12/19 14:30（12/19 14:37 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北19日電）美聯準會（Fed）明年可能放緩降息步調，美股道瓊工業指數重挫1123.03點，台股今天一度下跌逾400點，跌破23000點，午後跌勢收斂，終場下跌236.42點；新台幣匯率重貶逾2角。

加權指數終場收在22932.25點，跌236.42點，跌幅1.02%，成交值新台幣4101.61億元；櫃買指數收254.73點，下挫0.39點，跌幅0.15%，收長下影線。

台積電收1070元，下挫15元，跌幅1.38%，鴻海收181元，跌3.5元，跌幅1.9%，聯發科收平盤1420元，廣達下跌1.5元至274.5元，跌幅0.54%。

台塑四寶漲跌互見，台塑收38.25元，上揚0.26%，南亞收32.9元，下挫1.35%，台化收30.15元，跌0.66%，台塑化收36.7元，漲0.55%。

貨櫃三雄長榮收229.5元，漲0.22%；陽明、萬海分別下挫0.89%、0.74%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，聯準會釋出鷹派訊息，造成美股大跌，台股今天隨美股重挫，後續還是要觀察美股，畢竟外資動向深受美股影響；不過，美股4大指數收長黑，美國10年期公債殖利率達4.5%，都是不利因素。

儲祥生指出，美國聯準會釋出放緩降息腳步訊息，股市只能靠業績，首先還是看跌深的AI指標輝達（NVIDIA）能否反彈，帶動美股進一步帶動台股走勢，至於傳產股則可留意集團年底作帳，短線謹慎為宜。（編輯：張均懋）1131219

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