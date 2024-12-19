PChome股臨會通過統一入股 詹宏志：帶來發展穩定

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（中央社記者吳家豪台北19日電）電商集團PChome網路家庭今天舉行股東臨時會，決議通過統一入股案，贊成比例高達93.3%，董事長詹宏志表示，由於整個電商競爭環境的新變化，網家認為有必要充實營運資金，統一入股可以為網家帶來公司發展的穩定。

網家今年10月公告，董事會通過私募普通股案，將引進統一參與認購，持股約占網家增資後股份30%，統一將成為網家最大股東，並於今天召開股東臨時會，確認此合作案定價與交易完成。

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詹宏志上午出席股東臨時會致詞表示，由於見到整個電商競爭環境的新變化，網家認為有必要充實營運資金，來做更大的因應發展，因此計劃進行大規模私募現增，很幸運找到非常好的應募人統一企業。

詹宏志說，統一是他非常佩服的公司，在台灣耕耘多年，樸實踏實，由統一擔任網家應募人，可以為網家帶來公司發展的穩定。（編輯：林家嫻）1131219