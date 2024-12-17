外資買超34億元泰金寶居首 賣超前10名金融股為主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北17日電）台股今天受到權王台積電下挫影響，加權指數下跌21.89點，收在23018.01點，成交值新台幣3991.44億元。外資買超34.31億元，第一名為電子大廠泰金寶-DR，航空雙雄長榮航、華航也位居前列；賣超前10名以金融股居多。

投顧表示，接近年底，外資即將放長假，預估到年底可能呈現低量狀態；台股在季線持續加速走揚下，即便震盪拉回，預料回檔空間不大。

觀察三大法人動向，自營商賣超7.83億元，投信賣超4.9億元，外資及陸資買超34.31億元，合計買超21.58億元。

根據證交所資料，外資買超前10名中，泰金寶-DR以2萬9588張居冠，華南金1萬9368張排第2；其餘依序為長榮航、華通、群益台灣精選高息（00919）、華航、亞泥、長華、元大滬深300正2（00637L）、華邦電。

外資賣超前10名，以凱基金6萬1545張居首，還包括臺企銀、中信金、玉山金、台新金、國泰金、永豐金等，以金融股為主。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，今天台股下跌，關鍵在於台積電收黑，反而是代表中小型股票的櫃買指數上漲1.49%，這是比較好的結構，因為上漲的家數比下跌家數還多。不像昨天台股小幅上漲19點，漲跌家數卻不成比例，小型股弱，買氣悶。

儲祥生指出，本週四美國聯準會（Fed）將公布利率決策，就看降息幅度是否不如預期，台股可能有影響，加上輝達（NVIDIA）遭中國反壟斷調查，近期博通AI客製化晶片（ASIC）在市場上脫穎而出；另外，GB200又傳量產延後，近期AI類股價格出現拉回。

他表示，近期美股上漲，但未必能同步台股，並讓外資同步加碼，不過台積電業績保持不錯，也讓台股能守住23000點大關。（編輯：楊蘭軒）1131217