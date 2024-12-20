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緯創擴大布局美國、越南與印度 總投資逾32億元

2024/12/20 19:20
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（中央社記者吳家豪台北20日電）代工廠緯創今天公告多項海外投資議案，為因應人工智慧（AI）伺服器售後服務，擬對美國德州廠房進行建物改良；緯創另宣布在越南購買土地及興建員工宿舍，並於印度投資建廠，4項議案總投資金額超過新台幣32億元。

緯創今天發布重大訊息表示，為因應售後服務業務發展，緯創100%持股子公司SMS Infocomm Corporation（簡稱WTX），擬於2500萬美元（約新台幣8.17億元）之內進行建築物改良。

此外，為因應業務發展及策略規劃需要，緯創100%持股子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd（簡稱WVN）擬於不超過越南盾9646億元（約新台幣12.13億元）額度內，向金榜工業發展投資建設有限公司取得約37.1公頃的工業用地。

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緯創擬於越南成立100%持股子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd.（簡稱 WPVN），設立資本額1650萬美元（約新台幣5.39億元），用以興建員工宿舍。

緯創另公告印度投資案，為因應廠房建設資金需求，擬透過SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.（簡稱WSSG），向ICT Service Management Solutions (India) Private Limited（簡稱WIN）增資2000萬美元（約新台幣6.54億元）。WSSG與WIN皆為緯創100%持股子公司。（編輯：楊凱翔）1131220

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