網傳人資霸凌 台達電：離職員工散布不實指控已提告

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（中央社記者潘智義台北21日電）台達電總部日前發生員工在工作期間因不明原因墜樓，台達電今天表示，對於網路PTT討論版某一匿名發文者，利用此不幸事件，散布其聘僱合約終止過程的不實指控，已對其提出妨害名譽刑事告訴。

位於台北市內湖區的台達電總部大樓，16日下午1時21分發生墜樓事件，1名25歲男員工在工作期間因不明原因墜樓，當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，但仍宣告不治。詳細案發原因及經過，仍待進一步調查釐清。

台達電強調，對於失去一名工作表現傑出、考績優良，並深獲同事與主管肯定的員工，深感遺憾與痛心，對此不幸，已於第一時間積極協助家屬處理善後，並全力配合檢警偵查作業。此外，已於事件當天同步啟動內部調查機制，目前仍持續進行中，務求盡最大可能還原真相。

不過，PTT討論版出現一則「台達電人資和主管聯手霸凌勞工真實事件簿」文章，提到被強迫填自願離職單過程，引發大量討論。

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台達電說明，對於PTT討論版內容表達強烈譴責，此匿名發文者經調查為黃姓離職員工，該員於聘僱合約內所議定3個月試用期間內，工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，台達遂於試用期內以合法程序終止其聘僱合約。然其在網路上散播不實言論、混淆視聽，並揭露台達員工個資行為，已強烈損害台達公司商譽及員工個人名譽。

因此，台達電今天已對其正式提出妨害名譽刑事告訴，並將委請外部律師進行後續一切法律行動，捍衛公司合法權益與商譽。（編輯：林克倫）1131221