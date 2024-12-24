中鋼前11月稅前獲利38億元年增5.6% 正向看明年鋼市

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）中鋼今天公布今年前11月自結獲利數字，累計前11月合併營收新台幣3309億元，年減0.88%；合併營業利益11.88億元，年減56%；前11月合併稅前淨利38.79億元，年增5.6%。

中鋼說明，雖因鋼鐵業銷售數量減少，導致營收和營業利益減少，但前11月合併稅前淨利仍優於去年同期，主要因礦業投資獲配股利增加，帶動業外收入挹注。

受中國需求不振，間接影響亞洲鋼市表現，不過中鋼今天公布11月鋼品銷售量60.3萬噸，較10月55.99萬噸回升，累計前11月鋼品銷售量699.16萬噸。

展望後勢，中鋼表示，歐美通膨壓力趨緩，美國聯準會於18日決議連續第3次調降利率，各國逐步進入降息循環，對經濟活動的抑制效應逐步消退。OECD將2025年全球經濟成長率上調至3.3%，世界鋼鐵協會（worldsteel）預估2025年全球鋼鐵需求將較今年增加2060萬噸，脫離過往兩年的衰退，顯示經濟穩健成長基調。

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歐美鋼市受年末假期影響需求短暫放緩，但市場對未來經濟復甦預期依然樂觀；中國製造業PMI（採購經理人指數）連續2月維持擴張，政策加強貨幣、財政與就業支撐，有助提振消費動能。

中鋼指出，台灣經濟表現穩健，主計總處預測2025年台灣經濟成長率將達3.29%，受新興科技與AI應用浪潮推動，出口成長帶動內需與投資提升。10月工業生產指數連續8個月正成長，廠辦、機械設備與伺服器需求強勁，製造業穩步擴張，加上台灣明年即將邁入碳訂價時代，整體鋼市展望持續正向。（編輯：張良知）1131224