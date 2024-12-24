財劃法修法預算大減百億 水利署：衝擊治水防災

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北24日電）立法院日前三讀修正財劃法部分條文，經濟部預算估刪減近新台幣300億元，以治水與供水預算大減107億元最多。水利署副署長黃宏莆指出，除了將影響跨縣市防災量能，供水改善計畫恐最多可能延後4年完成，衝擊民生、產業供水時程。

經濟部今天舉行「財劃法修正對本部主管業務影響說明記者會」，經濟部長郭智輝表示，財劃法修法後，經濟部預算估刪減近300億元，包含公建計畫減少約109億元、科技計畫減少約116億元、一般支出減少約74.4億元。

其中，公建計畫主要是影響民生供水、防災，以及經濟與能源發展，影響最大單位為水利署。

財劃法三讀修正通過後，中央必須釋出3753億元給地方，減少比率約28.47%。按此比率計算，水利署整體預算影響約107億元。

黃宏莆說明，水利署主責中央管流域治理工程和防災工程、水門抽水站等相關設施維護管理，以及颱風結束復建工程等，皆須有計畫性編列預算執行。按目前修法版本，明年部分工程必須取捨，將導致風險提升，例如新北市明年度淡水河三峽防洪治理工程計畫可能須作修正，進而影響防洪防災量能。

供水改善方面，他表示，產業仰賴穩定供水，全台正進行各項多元水源開發工作，包含海淡廠、再生水、珍珠串計畫以及水庫維護清淤等；舉例來說，大安、大甲溪連通管是為台中供水；石門到新竹聯通管、石門清淤工程則是為穩定桃竹供水。

黃宏莆強調，相關預算都是延續性工作，若114年預算有所調整，相關延續性工程計畫至少會延後1年，若未來幾年都依此比例縮減，最多延後4年，影響各縣市區域和離島供水受影響；水庫周邊、原住民、偏鄉自來水供水改善計畫方面，若經費不足恐遭排擠，預估明年影響戶數3200戶。

另外，水利署也檢討預算用於補助地方部分需收回，包含蘇澳溪分洪工程計畫、無自來水地區供水改善計畫、離島地區供水改善計畫營運管理等，合計達7億多。

針對財劃法修法對國內能源轉型影響，郭智輝表示，一般支出減列影響石油基金，和民眾有關的是ESCO（能源技術服務）相關，需要大家支持，將耗能冰箱、熱水器轉換成節能產品，若經費減少，就會影響進度。

會計處處長黃鴻文補充，包含公建、科技計畫在內，相關計畫共100、200個，只要涉及節能減碳、電網維護，一旦經費減列，都會影響進程。（編輯：楊蘭軒）1131224