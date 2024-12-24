壽險業拚接軌ICS 今年獲准發債規模逾2千億創新高

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（中央社記者謝方娪台北24日電）因應接軌，保險業積極發債籌資。金管會統計，今年截至目前為止，已核准6家壽險公司發債，核准發債規模合計新台幣2057.9億元、已發行規模達1867.9億元，雙創史上新高。

國內保險業將於2026年接軌TW-ICS，業界近年積極增資、發債以強健體質。金管會今天公布，今年截至24日止，有5家壽險業辦理現金增資，規模合計294億元，另有2家產險業辦理現金增資，規模47.7億元，總計保險業現增規模達341.7億元。

為助力壽險業順利接軌，金管會2023年4月鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，不僅可計入自有資本計算RBC，也可比照保險業以其他形式持有的自有資本進行投資管理運用，壽險業隨之掀起發次債熱潮。

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根據金管會統計，今年已核准6家壽險公司發債，已核准發債規模達2057.9億元，實際已發行規模達1867.9億元，獲准發債規模及已發行規模雙雙改寫歷年新高。

今年已有7家壽險公司董事會決議發行次順位公司債，除了國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽及凱基人壽連2年發次債籌資外，三商美邦人壽及全球人壽均在今年首度加入發次債行列。依程序，壽險公司董事會通過發債決議後，將向金管會遞件申請發債額度。（編輯：楊凱翔）1131224