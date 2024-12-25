加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

外資休假量縮 台股盤中漲幅收斂至百點內

2024/12/25 10:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北25日電）美股平安夜4大指數齊揚，激勵今天台股早盤開高震盪，盤中漲幅收斂至百點內，法人表示，外資進入耶誕長假，台股量能受限。

截至10時30分，台股加權指數上漲105.14點，至23225.38點，穩站所有均線之上。成交值約新台幣1445億元。

3大權值股全面開高，台積電最多上漲10元至1090元，鴻海最多上漲2元至187.5元，聯發科也上漲25元至1430元。

外資進入耶誕長假，台股由內資主導，積極展開作帳行情，中小型股活躍，BBU（電池備援電力模組）概念股AES-KY盤中亮燈漲停攻上1075元；順達也大漲超過9%，重新站上200元大關。

機器人概念股表現強勢，光學廠佳能因具備機器視覺技術，盤中股價亮燈漲停衝破70元大關，創近年新高；亞光也大漲逾8%。高價股方面，信驊、嘉澤盤中股價最高漲幅也都超過3%。

國泰投信董事長張錫分析，台股今年表現在全球股市中排名前3名，漲多難免震盪，要預測短線漲跌很困難，但如果從長線趨勢來看，他看好台股到2026年都是偏多格局。

張錫分析，新的GB200 AI伺服器明年才開始大量出貨，加上台積電2奈米製程預計2026年下半年量產，AI好戲才剛開始，對於2025年台股持續看好。（編輯：林家嫻）1131225

#外資
#張錫
#嘉澤
#鴻海
#台股
#台積電
#台積電
#亞光
#信驊
#國泰投信
#聯發科
張錫
國泰投信張錫：AI好戲才剛開始 續看好2025年台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美股激勵 台股早盤上漲逾百點
27
更多編輯台推薦新聞：