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工研院成立慧保科技 提供精準保單與醫療決策服務

2024/12/25 15:50
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（中央社記者張建中台北25日電）工研院今天宣布，成立慧保科技，打造整合型人工智慧（AI）理賠試算平台，一鍵即可估算理賠金額，讓民眾不再為複雜的保單條款困惑，並提供精準保單選購與醫療決策共享服務。

工研院今天舉行慧保科技成立記者會，慧保科技執行長楊承益表示，旗下有「醫起付」、「慧保U」2大平台。

楊承益說，醫起付平台整合保險存摺，透過分析相關文件、疾病名稱等關鍵字，搭配理賠金試算引擎，在進行醫療決策時提供病患、醫師保險理賠金試算報告，幫助民眾爭取最大利益，同時讓醫師透過報告提供更好的醫療評估。

至於慧保U平台，楊承益表示，平台涵蓋21家壽險公司保單，模擬超過500種醫療費用情境，輔助業務發現保戶醫療缺口，精準銷售合適的保單。

工研院資深副總經理蘇孟宗說，工研院自2018年起致力於保險理賠試算與保單銷售科技產品研發，今年成立新創公司慧保科技，期待慧保運用AI技術，全方位重塑保險產業，為醫療、保險業者創造新藍海商機。（編輯：楊蘭軒）1131225

#工研院
#蘇孟宗
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