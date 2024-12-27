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永豐金擬斥資近600億 現金、股票各半娶親京城銀

2024/12/27 21:41（12/27 22:03 更新）
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永豐金總經理朱士廷（中）、財務長許如玫（右1）、永豐銀總經理莊銘福（右2）與京城銀總經理姜宏亮（左2）、副總經理尤其偉（左1）共同主持重大訊息記者會，宣布1股京城銀普通股換26.75元現金與1.15股的永豐金普通股，永豐金將併購京城銀。中央社記者羅元駿攝 113年12月27日
永豐金總經理朱士廷（中）、財務長許如玫（右1）、永豐銀總經理莊銘福（右2）與京城銀總經理姜宏亮（左2）、副總經理尤其偉（左1）共同主持重大訊息記者會，宣布1股京城銀普通股換26.75元現金與1.15股的永豐金普通股，永豐金將併購京城銀。中央社記者羅元駿攝 113年12月27日
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（中央社記者羅元駿台北27日電）永豐金與京城銀今天分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發26.75元現金加上1.15股的永豐金普通股，併購案合計約新台幣599億元，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。

永豐金總經理朱士廷、財務長許如玫、永豐銀行總經理莊銘福，與京城銀總經理姜宏亮、副總經理尤其偉共同主持重大訊息記者會，公布雙方股權份轉讓契約。換股比例1股京城銀普通股換26.75元現金、搭配1.15股的永豐金普通股，京城銀將成為永豐金100%的子公司。

雙方董事會今天也通過將於2025年3月3日召開股東臨時會提請股東同意，在相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀也規劃在股臨會後，啟動租賃子公司標售和證券子公司的清算作業。

朱士廷說，永豐金今天的股價收盤價為23.6元、京城銀為每股49.55元，若以今天的市價來計算，對京城銀行每股出價53.89元、溢價率近8.8%，總交易規模約為599億元。

朱士廷表示，收購動機為雙方互補性很高，整個據點的南北比例重疊性非常低，雙方業務上的綜效南北幾乎都沒有重疊，合併完之後全台為191家分行。

許如玫說明，明年3月3日將召開股東臨時會，換股基準日最快會在明年第4季，這個併購案對於永豐金明年股利發放不會有稀釋影響，發行的新股對永豐金原股東的稀釋比率約為9.15%。不過，若以京城銀前9月的獲利來看，大概占永豐金獲利近2成，兩家的合併對於股東的EPS相當有助益。

許如玫指出，永豐金取得100%京城銀股權後，將於1年完成永豐銀和京城銀2家子公司的合併作業。

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根據金管會銀行局統計至今年9月全國銀行資料，永豐金和京城銀合併之後總資產增加至3.1兆元，排名將由第13名提升至第12名；永豐金說明，中小企業放款排名將從第11名提升至第9名。從金控角度而言，前9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。

京城銀表示，本次股份轉換案主要是考量雙方前身均為中小企業銀行，具備相近的企業文化與在地服務經驗。隨著加入永豐金，京城銀將為既有客戶提供更完整且多元的金融產品和服務。（編輯：楊凱翔）1131227

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