金融併購話題熱 朱士廷：永豐金以銀行證券標的為主

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（中央社記者羅元駿台北21日電）近期金金併話題震撼金融圈，永豐金總經理朱士廷今天表示，對於金融併購將持續努力，並以做深銀行、證券雙獲利引擎為主，標的國內外都有可能，並期望永豐金5年內總資產增加新台幣1兆元，朝4兆元努力。

永豐金今天舉行2024第2季法人說明會，由於近期新光金、台新金併購案話題熱，加上中信金半路搶親，金融併購成法說會焦點之一。

朱士廷表示，企業成長路徑有2個，分別是靠自身營運的有機成長（organic growth）以及併購。觀察近年金融機構的主體可能是壽險、銀行、證券或票券，近幾年業界常打造雙引擎獲利模式，永豐金即是一家以銀行和證券為主的金控，也因進入有機成長期，常聽到獲利又創新高。

朱士廷強調，永豐金的路徑是做深銀行和證券，併購標的國內外都有可能，併購目的就是希望把資產做大，而終極目的還是獲利、讓ROE（股東權益報酬率）更好，或是獲利的絕對金額增加。

朱士廷重申，併購很吃緣分，必須天時地利人和，還有價格、股東及主管機關核可等要素，併購這條路永豐金會持續努力。

中信金20日表示，將公開收購新光金，震撼金融圈。對於永豐金是否會擔心金控同業發起非合意併購（俗稱敵意併購），朱士廷表示，公開收購要達成很多要件，除了主管機關同意外，在價格方面投資人意願，以及對企業本身是否有幫助；從永豐金股權結構來看，不論是機構法人或大股東持股都很穩定，若遇到尚可因應。

永豐金表示，今年上半年自結稅後淨利達122億元，較去年同期成長20.8%，續創歷史同期新高。今年前7月稅後淨利為146.09億元，已超過包含2020年以前的全年水準，總資產金額破3兆元。

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永豐金財務長許如玫說明，總資產從1兆元邁向2兆元約10多年的時間，2019年底突破2兆元關卡，2024年7月達到3兆元，大約花了3年半，這幾年成長幅度非常大。對於永豐金總資產再增加1兆元的目標，朱士廷期許最慢5 年內達標。

另外，永豐金從今年7月1日起，將永續發展委員會提升為董事會「功能性委員會」，除新增3名獨董委員，並在董事會下新設永續辦公室，由副總經理林本明擔任永續長，協助永續發展委員會推動各項工作。（編輯：楊蘭軒）1130821