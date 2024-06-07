永豐金通過配發股利1元 朱士廷：今年獲利應更好

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（中央社記者羅元駿台北7日電）永豐金今天舉行113年股東常會，通過發配去年盈餘現金股利0.75元、股票股利0.25元，總經理朱士廷表示，今天股價淨值比（PB Ratio） 已經到1.47倍，在整體金融股上表現可以，未來會繼續努力，今年獲利應該比去年好。

永豐金今天舉行113年股東常會，包括承認112年度營業報告、財務報告與盈餘分配案，並討論辦理盈餘撥充資本發行新股。董事長陳思寬致詞指出，永豐金去年合併稅後淨利新台幣197.64億元，創下新高，每股稅後盈餘為1.62元，ROE（股東權益報酬率）為11.55%。最後股東會通過發放現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計1元。

至於傳聞永豐金有意併購京城銀，朱士廷回應，個案無法評論，因為是2家上市公司，不過永豐金會持續擴張資產、給股東更好回報，預期今年獲利應該比去年好。

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朱士廷表示，永豐金將持續發揮監督管裡、策略領導及發揮綜效3大核心功能，今年為3年策略最後1個的收割年，未來將承上啟下，延續推動數位變革、衝刺海外收益及布局、提供整合性服務優化體驗和引領綠色商機。

展望今年，永豐金指出，將延續推動中長期策略，以數位獲客及經營雙主軸並進，積極掌握企業及高資產客戶跨境服務需求，並穩健開拓在地零售客群，秉持One SinoPac精神，優化客戶跨子公司線上、線下開戶流程，維持永豐銀太陽能光電融資龍頭以及永豐金證券綠色產業承銷領導地位。（編輯：潘羿菁）1130607