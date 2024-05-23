永豐金：看好柬埔寨Amret今年獲利挹注 持續併購策略

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（中央社記者羅元駿台北23日電）永豐金5月初宣布收購柬埔寨金融機構Amret，引起關注；永豐金今天指出，看好Amret專注零售金融業務與固定利率帶來的優勢條件，估計Amret今年獲利有望回升挹注；另外為拓展新動能，未來持續布局海內外併購策略。

永豐金今天舉行2024年第1季法說會，公布首季營運成績單。永豐金總經理朱士廷指出，首季海外繳出稅前淨利新台幣24.4億元，創下近10年同期新高，海外稅前淨利占比約為3成。為持續衝刺海外收益，永豐金5月4日代永豐銀公告，3階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret。

永豐銀總經理莊銘福說明此併購案優勢，以企業面來說，Amret是柬國微型存款金融機構（MDI），專注在零售業務，以農業放款為大宗，而Amret的金融服務為固定利率，當在降息循環中就會有好處，讓資產收益來源更穩定。

莊銘福進一步說明，過去Amret的股東權益報酬率（ROE）大概有15%至20%的水準，但2023年回檔至9.4%，顯示Amret目前還在恢復期，估今年恢復機率大。

莊銘福以總體經濟角度分析，當時看好柬埔寨的原因，為近幾年越南、泰國成為國際供應鏈移轉的首選，而柬國的地理位置處於2國間，當產業在移動時，柬國就極具發展潛力。

朱士廷表示，雙方在2017年就有業務往來，永豐銀當時協助籌組聯貸案，並於2018年開始洽談，後續因為疫情暫緩，直到2023年才重新啟動。後續將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。

朱士廷介紹，Amret主要3大股東為Advans S.A.、IFC（International Finance Corporation） 與FMO（Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.），皆為國際開發金融機構，以促進改善當地經濟狀況及協助開發中國家金融機構為宗旨的組織，且高度重視ESG。

朱士廷透露，此次交易過程中，主要股東親自派員來台實地審查，顯示永豐銀在ESG績效、中小企業放款與金融服務受到肯定。並強調，永豐銀是台灣第1家與IFC、FMO國際機構為共同股東的金融機構。

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朱士廷展望，隨2023年通膨緩解，柬埔寨旅遊業從疫情低點中逐漸復甦、出口增加以及農業和製造業復甦，柬國經濟前景看好，預估Amret獲利將逐年回升；永豐金將持續以銀行、證券為主的併購策略，朝國內或是東南亞等方向，西進部分則以提高營運績效為目標。

根據永豐金資料指出，Amret 2023年稅後淨利為2800萬美元，在柬國154家金融機構中排名第7；總資產20.54億美元，資產規模則排名第9，股東權益報酬率（ROE）為9.4%。（編輯：潘羿菁）1130523