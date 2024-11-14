響應亞洲資產管理中心 永豐銀爭取進駐高雄設據點

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（中央社記者羅元駿台北14日電）金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，擬規劃資產管理專區，首點落腳高雄。永豐金總經理朱士廷今天表示，子公司永豐銀將爭取進駐設置據點，延伸高端資產客群服務。另外永豐金今年前10月繳出獲利賺贏去年全年的好成績，朱士廷表示，明年配息應該會優於今年發放水準。

永豐金今天舉行2024第3季法人說明會，朱士廷、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金財務長許如玫、永豐金證券總經理張李章隆等人出席，永豐金今年前3季自結稅後淨利為新台幣185億元，年成長17.7%，續創歷年同期新高，每股盈餘（EPS）為1.46元。

永豐金今年前10月自結稅後淨利達202億元、超越歷年全年獲利，朱士廷指出，今年獲利已破歷史新高，明年股利應該會比今年發放水準好，將以配息為主。

金管會主委彭金隆力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，預計與高雄市共同規劃推動資產管理專區建置。朱士廷今天表示，對於高雄的金融特區，永豐銀會爭取進駐設點，期待未來延伸高端資產客戶服務，形成資產管理聚落。

莊銘福補充說明，將待金管會公布相關辦法後，再提出申請。

另外，公股、民營銀行近日紛紛宣布暫停投放非實名制平台廣告，彭金隆今天於立法院財委會表態支持。朱士廷也指出，永豐金旗下各子公司將全面配合停止投放廣告在非實名制社群平台。

至於美國總統當選人川普（Donald Trump）重返白宮，他競選期間曾拋出全面提高進口關稅，尤其對中國關稅要拉至60%等論調，引發全球高度關注，法人關切是否會影響台灣金融業表現。

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莊銘福表示，川普上台後整體貿易壁壘恐升高，台灣是出口導向國家，貿易上的匯率避險要更加小心，銀行也會提醒客戶多加注意，另外，某些區域可能被提高關稅，但台灣廠商都知道分散風險，比較難控制的是美中衝突是否會加劇。

朱士廷今天針對併購議題重申，併購很吃緣分，目前暫時不會把保險業納入考慮，而是持續鎖定國內外好的銀行與證券標的。（編輯：潘羿菁）1131114