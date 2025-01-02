台灣去年新車掛牌45.78萬輛 估今年1月4.2萬輛

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）業者統計，2024年12月台灣新車掛牌數4萬1302輛，月增5.4%，年減4.3%；2024年掛牌數45.78萬輛，是2006年以來次高。電動車大廠特斯拉去年在台掛牌數1萬5276輛，位居第5大進口車品牌，納智捷電動車n7去年交車7121輛。

展望今年1月，產業人士評估，各大品牌持續加碼推出販促活動刺激農曆年前買氣，預期1月市場維持強勁；不過今年農曆新年假期較早，工作天數較少，預估1月掛牌數約4.2萬輛，年減6.3%，2025年台灣新車市場規模近46萬輛。

根據統計資料顯示，去年12月台灣新車掛牌4萬1302輛，較去年11月3萬9181輛成長5.4%，比2023年同期4萬3161輛減少4.3%；累計2024年台灣市場新車掛牌登錄輛數45萬7830輛，較2023年47萬6987輛減少4%，是2006年以來次高。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌去年12月合計掛牌1萬2637輛，市占率30.6%；TOYOTA單一品牌去年12月登錄1萬711輛，單一品牌市占率25.9%，續位居第1。累計TOYOTA與LEXUS品牌2024年總市場登錄輛數15萬3526輛，是11年來新高，市占率33.5%。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，在去年12月共交付501輛新車，2024年累積交車7121輛。

中華汽車代理MG品牌累計2024年交車1萬5622輛，躋身去年台灣第10大品牌。中華車先前指出，MG HS 1.5T車型自製率已超過20%，後續仍需查核驗證，具體時程視各項準備工作與審核而定，未來MG新車型導入會按照政府在地化政策。

觀察進口車，根據統計，去年12月進口車登錄數1萬9875輛，月增3.3%，年減0.4%，市占率較去年11月的49.1%降至48.1%；其中，去年12月高級車款登錄數9643輛，市占率降至23.3%。

值得注意的是，電動車大廠特斯拉（Tesla）去年12月掛牌數1912輛，高級進口車款排名升至第2；累計2024年在台掛牌數1萬5276輛，位居第5大進口車品牌。（編輯：張良知）1140102