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財委會通過主決議 促金管會加強民眾金融素養培訓

2025/1/2 14:22
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（中央社記者范正祥台北2日電）立委關注提升社會大眾金融素養防範詐騙，立法院財政委員會今天通過主決議，請金管會身為金融素養的主責單位，應該投入資源與媒合專業能力，跨部會協力推動；也請金融監督管理基金研擬，如何將金融知識融入義務教育學程，並加強民眾的金融素養培訓。

立法院財委會今天審查114年度中央政府總預算案有關金融監督管理委員會部分，包括金融監督管理基金在內等案，會中無異議通過民眾黨立委黃珊珊及民進黨立委郭國文分別提案，呼籲正視面對投資詐騙不斷，凸顯民眾金融知識不足的問題。

黃珊珊提案指出，金融研訓院在2022年的調查發現，年輕世代有4成是「接近金融文盲」，這也是近年來投資詐騙猖獗的原因之一。請金管會身為金融素養的主責單位，應該投入資源與媒合專業能力，跨部會協力推動。

在提案中，黃珊珊也提及，近年來多起國安洩密事件是來在官兵財務管理不當，以國安單位軍事機密抵債或換取報酬。

黃珊珊請金管會就學生等金融素養調查及提升計畫，向立法院財委會提出書面報告。郭國文也有提案請金融監督管理基金提出書面報告，研擬如何將金融知識融入義務教育學程，並加強民眾的金融素養培訓。

立法院財委會今天在場立委對於黃珊珊、郭國文的提案無異議，照案通過主決議。（編輯：蘇志宗）1140102

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