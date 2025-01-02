保單借款紓困首季開放申請 3年適用年息2.165%

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（中央社記者謝方娪台北2日電）壽險業保單借款紓困方案自2022年起常態化於每年首季開放申辦，金管會今天表示，今年保單借款紓困已開放申請，適用年息為2.165%、固定利率3年，經濟弱勢保戶可善加利用。

若保戶借款新台幣10萬元，借款期間3年、3年採固定年息2.165%試算，每月攤還本息金額約2800餘元。

為助力有短期資金需求的經濟弱勢保戶，金管會同意壽險公會提報「保單借款優惠利率紓困方案」，自2022年起常態化於每年首季開放申請。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，保單借款紓困方案適用範圍為累積足額保單價值準備金且未經壽險公司排除適用保單借款紓困方案的新台幣有效保單，單一要保人借款額度累計最高新台幣10萬元。

蔡火炎指出，貸、還款利率依借款當時勞動部公告的勞保被保險人紓困貸款年利率，此次適用年息為2.165%，貸、還款期間採固定利率3年，借款期間逾3年後，回歸各壽險公司原訂公告保單借款利率，各壽險公司可視個別保戶經濟情形彈性調整減碼。

保單借款紓困方案申請人資格限定為符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件保戶，且須出具相關證明文件。

蔡火炎表示，符合保單借款紓困方案申請資格的保戶，可於今年3月31日前向承保的壽險公司申請，金管會也期許壽險公司自主提供保戶協助，讓經濟弱勢保戶及時獲得必要經濟援助。

金管會統計，自2022年起壽險業常態化開辦保單借款紓困方案迄今，以2022年申請保單借款紓困獲准人數及核貸金額為最高峰，達4343人及新台幣3.82億元，隨後逐年下降，2024年首季申請保單借款紓困獲准人數共1695人、核貸金額1.45億元。

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蔡火炎分析，首先，保單借款紓困方案有借款人資格條件限制，其次是保單借款不會特別約定借款期限，通常只要保單存續，保單借款即可持續，先前已申請保單借款紓困的保戶，除非還了再借，否則不必重新申請，因此保單借款紓困方案申貸潮逐年走緩。

壽險業者觀察，保單借款紓困方案年息跟隨勞動部公告勞保被保險人紓困貸款年息，2022年方案適用年息1.28%，為相對低點，隨後逐步走高，2022年適用1.718%、2023年適用2.04%，年利率走高會影響保戶借款意願，先前已借款保戶也沒有借新還舊必要。（編輯：潘羿菁）1140102