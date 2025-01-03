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AES-KY去年12月營收拉尾盤 年增38%創26個月新高

2025/1/3 15:54
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（中央社記者曾仁凱台北3日電）鋰電池模組廠AES-KY今天公布2024年12月營收新台幣11.87億元，年增38.68%，也比11月再增加12.9%，創下2022年10月以來、近26個月新高。

AES-KY去年全年營收100.36億元，較前年微增0.05%，成功守住正成長。

AES-KY前2年受電動自行車市場清理庫存，LEV（輕型電動車）電池模組出貨跟著受影響，公司營運陷入低潮；不過AES-KY總經理宋維哲在去年底法說會中預告，LEV最壞時間已過，加上AI伺服器帶動新的BBU（電池備援電力模組）需求，審慎樂觀看待2025年營運。

AES-KY去年底營運拉尾盤，11月營收10.51億元，睽違20個月後單月營收重新站回10億元大關，12月營收進一步衝高，去年第4季營收31.9億元，季增率高達34.8%，也比去年同期成長28.3%。

市場盛傳輝達（NVIDIA）為降低AI伺服器斷電風險，擬將BBU從選配改列為標配，BBU題材熱炒，帶動AES-KY近期股價大漲，躋身千金股之列。（編輯：林家嫻）1140103

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