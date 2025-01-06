加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重建案受損鄰房持續傾斜 新北市府憂倒塌將連夜拆除3、4樓
首頁 / 產經

研調：需求優於預期 1月電視面板部分尺寸價格上漲

2025/1/6 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技今天表示，隨著中國以舊換新政策延續，電視備貨需求維持熱絡，且國際品牌即將啟動新年備貨，預期1月整體需求可望維持穩定趨勢，部分尺寸電視面板可望上漲。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，因需求較預期強勁，面板廠一改之前保守策略，不會在農曆新年進行歲修調整，同時電視面板價格也可望因需求熱絡而有上漲空間。預期1月32吋、43吋電視面板將上漲1美元，50、55吋持平，65、75吋將上漲2美元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

集邦說明，因主流規格液晶顯示器面板持續面臨虧損壓力，希望價格止跌持穩，加上電視面板價格已逐步開始上漲，預期可望幫助液晶顯示器面板價格趨於穩定。預期1月液晶顯示器面板價格將全面持平。

筆電面板部分，集邦指出，目前美國總統川普上任後實際的政策走向尚未明朗，面板廠多半仍不敢過於積極調整價格策略，且品牌客戶也尚在觀望政策風向，因此集邦預估面板價格走勢將以持平為主。（編輯：潘羿菁）1140106

#川普
#范博毓
#集邦
#集邦科技研究
范博毓
研調：12月超大尺寸電視面板估小漲 顯示器跌勢收斂研調：12月電視面板價格估持穩 部分尺寸可望小漲
川普
市場關注川普2.0 亞股收盤走勢不一去年底外匯存底5766億美元 央行：出口亮眼匯率有撐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：