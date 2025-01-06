研調：需求優於預期 1月電視面板部分尺寸價格上漲

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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技今天表示，隨著中國以舊換新政策延續，電視備貨需求維持熱絡，且國際品牌即將啟動新年備貨，預期1月整體需求可望維持穩定趨勢，部分尺寸電視面板可望上漲。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，因需求較預期強勁，面板廠一改之前保守策略，不會在農曆新年進行歲修調整，同時電視面板價格也可望因需求熱絡而有上漲空間。預期1月32吋、43吋電視面板將上漲1美元，50、55吋持平，65、75吋將上漲2美元。

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集邦說明，因主流規格液晶顯示器面板持續面臨虧損壓力，希望價格止跌持穩，加上電視面板價格已逐步開始上漲，預期可望幫助液晶顯示器面板價格趨於穩定。預期1月液晶顯示器面板價格將全面持平。

筆電面板部分，集邦指出，目前美國總統川普上任後實際的政策走向尚未明朗，面板廠多半仍不敢過於積極調整價格策略，且品牌客戶也尚在觀望政策風向，因此集邦預估面板價格走勢將以持平為主。（編輯：潘羿菁）1140106