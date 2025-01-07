鳳凰旅遊：今年旅遊市場持穩 歐洲河輪估貢獻逾億

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（中央社記者江明晏台北7日電）受惠疫後旅遊爆發潮，鳳凰旅遊2024年營收將改寫歷史次高，預料今年旅遊市場需求將趨於常態化，且團費價格持穩、不會再漲，歐洲河輪包船估一年貢獻逾億元、郵輪業務則年貢獻逾2億元，今年都會再成長。

受惠疫後報復性旅遊潮，鳳凰旅遊2024年營運寫佳績，第3季稅後淨利新台幣1.08億元，年增約85%，每股盈餘1.34元，創12年來新高，累計前3季稅後淨利2.45億，年增約112%，累計每股盈餘3.05元。

鳳凰旅遊2024年累計前11月營收29.87億元，年增40%，法人預估，全年營收會寫下歷年次高，僅次於2015年的最高水準。

回顧去年下半年，鳳凰旅遊表示，第3季是傳統暑假旺季，旅遊需求持續成長，影響團體的票價、住宿、遊覽車等供給趨於穩定，風險變數減少，累計前3季成長歸功於疫後旅遊需求暢旺，主力路線如大歐洲地區、郵輪、日本等區域皆有所表現；第4季為秋冬賞楓、賞雪季節，加上歐洲河輪包船、公司行號獎勵旅遊團等，持續帶動成長。

看好台灣對歐洲河輪旅遊市場的需求，鳳凰旅遊今年再度攜手東南旅遊、晴天旅遊合作寰宇河輪包船行程。

鳳凰旅遊長程線副總經理邵鼎清受訪時表示，河輪業務一年已貢獻鳳凰旅遊約1億元的營收，郵輪由於量體大，年營業額貢獻可達2億元，看好這兩塊業務今年會持續成長。

寰宇河輪亞洲區董事總經理俞翰傑指出，亞洲河輪市場自2015年以來，每年都有雙位數成長，去年底推出的2025萊茵河包船已銷售一空，僅剩10月的金秋多瑙包船持續銷售，目前正在籌畫2026年2個行程。

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他表示，台灣去年河輪包船營收年增735%，大幅高於國際平均年增的52%，河輪旅遊人數年增406%，高於國際平均年增的33%，而台灣企業包船、業者結盟包船年增55%、45%，也高於國際平均的22%、78%，皆創史上最高，預估今年包船營收還可再增加25%，顯見台灣市場動力強勁。

展望今年旅遊市場，邵鼎清表示，去年團費漲幅不一，長程線團費比2023年成長約10%，韓國線則沒什麼變化，今年受到部分航線的機位數供給持續成長，機票價格不再高漲，料今年整體團費可望持穩，不會再成長，而市場需求歷經去年的爆發期後，也將重回正軌，趨於常態化。（編輯：楊凱翔）1140107