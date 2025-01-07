保養保健食品業2024年營運報喜 科妍葡萄王營收創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北7日電）生技業保健、保養相關股2024年營運報喜。保健食品大廠葡萄王受惠子公司和台灣代工市場需求強勁，2024年營收為新台幣111.6億元，年增4.93%，創下新高；玻尿酸大廠科妍因產品持續出貨，2024年營收約8.83億元，年增23.89%，同樣創下新高紀錄。

葡萄王今天公布2024年12月營收為11.9億元，年減0.46%。葡萄王表示，子公司葡眾12月營收亮眼、台灣事業體代工市場需求強，業績年增7.86%；不過上海葡萄王受大環境整體消費市場較弱，年末購物節買氣不如預期，12月營收年減12.22%。

累計2024年全年營收111.6億元，創下新高，葡萄王表示，因子公司葡眾2024年營收突破新高，年增3.08%；母公司台灣葡萄王受惠代工業務暢旺；上海葡萄王2024年末購物節買氣雖不如預期，但團隊調整代工、自有品牌、通路經營等多元策略發展，上海葡萄王2024年營收仍年增40.14%。

葡萄王表示，2025年台灣葡萄王將加速新劑型、新配方、新產品研發創新，以提升品牌競爭力；子公司葡眾陸續規劃新產品，並持續推進馬來西亞市場，為邁向國際紮穩腳步；上海葡萄王團隊將拓展代工、自有品牌、通路布建等多元策略，三大事業體希望力拚推升集團營收再創新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

科妍2024年12月受惠歐洲客戶對關節腔注射劑、國內客戶的防沾黏等產品出貨，營收為9310.1萬元，年增14.71%，創單月新高紀錄。

科妍總經理韓台賢表示，公司產品線趨於完整、國際化布局有成，繼日前取得巴西關節腔注射劑的銷售許可證後，以及醫美產品將在台灣上市，再加上中南美洲、歐洲等新市場、新客戶將加入全球銷售版圖下，對2025年全年營運展望持正向的態度。（編輯：潘羿菁）1140107