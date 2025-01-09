商仲：北市A辦供給持續釋出 今年租金緩升格局

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（中央社記者何秀玲台北9日電）商業不動產顧問業仲量聯行今天舉辦不動產市場年度記者會，董事總經理侯文信指出，2024年A辦租賃成交量體創疫後新高，今年台北市A辦新供給持續釋出，空置率預期將升高、租金成長趨緩，但汰舊換新與建築成本居高不下，預期A辦租金將呈現持平或緩升格局。

侯文信談及2025年租金表現，他認為，因新供給建築成本較高，預期租金將維持2024年水準或緩漲，但因市場競爭加劇以及國際經濟環境尚未明朗，租金漲幅趨於溫和。房東為了搶優質租戶，祭出優惠租賃條件，進一步壓縮漲幅空間，2025年租金漲幅將可能相對保守。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，今年核心商業區及南港商業區新供給量仍將持續釋出，空置率上升為市場主要挑戰。

仲量聯行統計至2024年底，核心商業區釋出的租賃新供給已去化約4成，仍有1.7萬坪庫存待消化。扣除自用及已預租面積，2025年仍有約3.6萬坪供租賃A辦面積將釋出，與庫存合計，仍有5.3萬坪待市場消化。

仲量聯行認為，對市場去化形成挑戰。隨著新增供給釋出，空置率可能進一步上升。

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仲量聯行說明，南港商業區於2024年新釋出租賃面積則已去化6成，剩餘庫存約0.7萬坪。2025年包含除自用、已預租面積，全年釋出面積與庫存總計約7萬坪；由於新供給與現有庫存影響，空置率預計續升至雙位數水平。

觀察租約談判，游淑芬說，房東以更靈活招商策略吸引租戶的趨勢，逐漸明朗。整體而言，供需格局逐漸邁向轉型，汰舊換新起飛，未來一年去化速度將成關鍵影響因素。（編輯：潘羿菁）1140109