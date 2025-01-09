加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 產經

商仲：北市A辦供給持續釋出 今年租金緩升格局

2025/1/9 17:41（1/9 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
仲量聯行9日舉辦不動產市場年度記者會，談2024第4季季報與2025市場展望，仲量聯行董事總經理侯文信指出，今年台北市A辦新供給持續釋出，租金成長趨緩，但建築成本居高不下，預期A辦租金將呈現持平或緩升格局。中央社記者何秀玲攝 114年1月9日
仲量聯行9日舉辦不動產市場年度記者會，談2024第4季季報與2025市場展望，仲量聯行董事總經理侯文信指出，今年台北市A辦新供給持續釋出，租金成長趨緩，但建築成本居高不下，預期A辦租金將呈現持平或緩升格局。中央社記者何秀玲攝 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北9日電）商業不動產顧問業仲量聯行今天舉辦不動產市場年度記者會，董事總經理侯文信指出，2024年A辦租賃成交量體創疫後新高，今年台北市A辦新供給持續釋出，空置率預期將升高、租金成長趨緩，但汰舊換新與建築成本居高不下，預期A辦租金將呈現持平或緩升格局。

侯文信談及2025年租金表現，他認為，因新供給建築成本較高，預期租金將維持2024年水準或緩漲，但因市場競爭加劇以及國際經濟環境尚未明朗，租金漲幅趨於溫和。房東為了搶優質租戶，祭出優惠租賃條件，進一步壓縮漲幅空間，2025年租金漲幅將可能相對保守。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，今年核心商業區及南港商業區新供給量仍將持續釋出，空置率上升為市場主要挑戰。

仲量聯行統計至2024年底，核心商業區釋出的租賃新供給已去化約4成，仍有1.7萬坪庫存待消化。扣除自用及已預租面積，2025年仍有約3.6萬坪供租賃A辦面積將釋出，與庫存合計，仍有5.3萬坪待市場消化。

仲量聯行認為，對市場去化形成挑戰。隨著新增供給釋出，空置率可能進一步上升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

仲量聯行說明，南港商業區於2024年新釋出租賃面積則已去化6成，剩餘庫存約0.7萬坪。2025年包含除自用、已預租面積，全年釋出面積與庫存總計約7萬坪；由於新供給與現有庫存影響，空置率預計續升至雙位數水平。

觀察租約談判，游淑芬說，房東以更靈活招商策略吸引租戶的趨勢，逐漸明朗。整體而言，供需格局逐漸邁向轉型，汰舊換新起飛，未來一年去化速度將成關鍵影響因素。（編輯：潘羿菁）1140109

#仲量聯行
#南港
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：