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全台逾1成機車未保強制險 遭攔檢稽查舉發最高罰3千

2025/1/9 18:18
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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會揭露，截至2024年10月底止，仍有逾1成機車未保強制險，金管會今天表示，若車主未依規定投保強制車險，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發，公路監理機關將可處新台幣1500元至3000元不等罰鍰。

台灣自1998年起實施強制汽車責任保險制度，根據現行規定，汽、機車及微型電動二輪車車主均有義務投保強制車險，每一人死亡給付、失能給付及傷害醫療費用給付總額上限為220萬元。

金管會保險局副局長陳清源在例行記者會說明，強制車險汽車投保率已近100%，但截至2024年10月底止，機車投保率仍僅89.39%，換言之，仍有逾1成機車未投保強制險，依交通部公路局登錄機車總數推算，估有約155萬輛機車未投保強制車險。

陳清源觀察，機車投保率相對低，可能原因包括保險到期後車主忘記續保，及部分中南部車主認為機車僅是短程代步工具，無投保強制險必要，導致機車投保率相對汽車低。

陳清源表示，機車車主若未投保強制險，1、2年保費可能省不到千元，一旦騎乘機車肇事釀第三人死亡，即無法受強制險死亡給付上限200萬元保護，須自行承擔沉重財務負擔，呼籲尚未投保強制險的機車車主盡速投保，以確保權益。

依現行規定，汽、機車及微電車車主若未投保強制車險，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發，公路監理機關將可處罰鍰，汽車罰度為3000元至1.5萬元、機車為1500元至3000元、微電車為750元至1500元，若汽、機車未投保強制車險肇事，將可處9000元至3.2萬元不等罰鍰。

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為提升機車投保率，金管會已請產險公司於保險期間屆滿30日前通知車主續保，針對保險到期後仍未投保的車主，在保險期間屆滿後30日內，至少再進行2次重新投保通知。

針對保險到期後第2個月及第5個月仍未投保的車主，金管會保險局及交通部公路局將共同具名再次寄送提醒投保通知，合計共透過5次通知提醒尚未投保的車主投保。（編輯：潘羿菁）1140109

陳清源
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