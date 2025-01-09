群創去年12月營收月減4.4% 2024年全年成長2.3%

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（中央社記者潘智義台北9日電）面板報價12月持穩，群創光電今天公布2024年12月自結合併營收新台幣180億元，較11月減少4.4%，年減3.7%，去年全年自結合併營收2165億元，較2023年增加2.3%。

群創光電統計，2024年12月大尺寸面板合併出貨量共計909萬片，較11月增加0.2%；12月中小尺寸面板合併出貨量共計2456萬片，較11月減少2.8%。

研調機構集邦科技調查，12月電視面板價格持穩，雖然32吋至65吋持平，但需求較強的超大尺寸75、85吋則可望小漲1美元；液晶顯示器面板跌勢收斂、筆電面板持穩。

集邦指出，隨著中國以舊換新政策延續，電視備貨需求維持熱絡，且國際品牌即將啟動新年備貨，預期1月整體需求可望維持穩定趨勢，部分尺寸電視面板可望上漲。

群創光電2024年全年自結合併營收2165億元，較2023年增加2.3%。2024年大尺寸面板全年合併出貨量共計1億1071萬片，較2023年減少3.7%；中小尺寸面板全年合併出貨量共計2億4922萬片，較前年減少10.4%。

觸控面板廠宸鴻TPK今天公布2024年12月自結合併營收54.4億元，較11月份增加8.2%，較2023年同期減少18.9%。

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宸鴻統計，2024年第4季自結合併營收158.4億元，較第3季減少14.6%，較2023年同期減少13.2%。

觸控面板廠業成統計，2024年12月營收為71.12億元，月增5.65%，年增50.97%，除平板電腦應用產品較11月增加外，其他主要產品均較11月減少；2024年累計全年營收為699.86億元，年減1.9%。（編輯：潘羿菁）1140109