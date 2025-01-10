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LINE Pay手續費收入創高 去年營收近63億元寫紀錄

2025/1/10 15:24
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（中央社記者吳家豪台北10日電）行動支付品牌LINE Pay連加網路用戶數與支付據點持續成長，帶動手續費收入創新高，今天公布12月合併營收新台幣6.17億元，月增4.22%，年增40.7%，續創單月歷史新高；2024全年營收達62.96億元，年增31.76%，為歷年最佳。

LINE Pay發布新聞稿說明，12月受惠於保暖衣服採買需求大增，帶動相關消費交易量每週成長45%；寵物市場表現也亮眼，主因消費者為毛孩添購新衣需求大增，每週交易量成長20%。

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12月下旬隨著歲末聚餐及送禮需求攀升，百貨、OUTLET及餐廳等表現突出，LINE Pay整體交易量每週成長超過20%。

展望2025年，LINE Pay表示，將積極發展第三方支付事業，持續推動點數回饋卡及廣告行銷平台事業收入，並強化雙向跨境市場布局，運用人工智慧（AI）技術拓展廣告平台精準行銷相關數據資源。（編輯：翟思嘉）1140110

LINE Pay
LINE Pay獲手續費挹注 11月營收5.92億創新高
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