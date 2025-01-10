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年關將屆 銀行公會：春節連假停止催收作業

2025/1/10 17:07
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（中央社記者張璦台北10日電）農曆春節將至，銀行公會表示，已協調各會員銀行（含委外催收機構）在連假期間的1月25日至2月2日，停止簡訊、電話、強制執行等各項催收作業，讓債務人可安心過年。

為體恤有還款困難的債務人感受，銀行公會協調42家會員銀行，於農曆春節連續假期期間，即1月25日至2月2日，停止各項催收作業。

銀行公會表示，會員銀行將持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人盡速與債權金融機構聯繫，辦理相關協商事宜。

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同時，春節連續假期期間，各銀行（含委外催收機構）將停止催收，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人的動產或不動產等一切活動。

銀行公會提醒，債務人切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾若有債務問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線，或者撥打銀行公會債務諮詢專線02-85961629洽詢。（編輯：張若瑤）1140110

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