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新台幣收32.964元改寫近9年最低 下週恐探33元價位

2025/1/10 18:41（1/10 19:10 更新）
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圖為新台幣與美元。（中央社檔案照片）
圖為新台幣與美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國聯準會釋放鷹派訊號，加上川普2.0上任進入倒數，推升避險情緒，美元指數及美債殖利率居高之下，資金持續流向美元，新台幣只能隨亞幣走弱，今天收盤收32.964元，貶2.4分，改寫近9年新低紀錄，不排除下週就會見到33元。

美國聯準會（Fed）甫公布的會議紀要顯示多數官員認為降息步調應放緩，隨後又有Fed官員表示，去年12月可能是近期最後一次降息。種種鷹派論述，澆熄市場對今年大幅降息的期待，美元指數站穩腳跟，續於109價位高檔整理。

外匯交易員表示，美元強勢表態，美債殖利率也處在高位，吸引資金持續湧向美元；新台幣兌美元今天開盤價為32.91元，儘管早盤一度小升，午後外資加大匯出力道，投信投資款也持續流向海外，貶幅迅速擴大，最低觸及32.996元，距離33元整數大關只剩半步。

外匯交易員表示，眼見新台幣即將靠向33元整數大關，出口商大舉拋匯，順勢將匯價壓回，收盤價驚險守住32元，台北及元太外匯市場總成交金額為15.69億美元。

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新台幣今天同步收週線，本週累計貶值4.7分或0.14%，週線連5黑。

從大環境來看，國際美元持續強勢，亞幣各有難題，外匯交易員認為，短線而言，整體亞幣趨貶，加上近日央行只適度提供流動性，並沒有加大調節力道，看起來無意防守特定價位，新台幣沒有回頭升值的理由，不排除下週就會摜破33元整數大關。（編輯：張均懋）1140110

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