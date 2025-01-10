上銀：今年獲利目標成長 擴大美國機器人整合服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台中10日電）傳動元件廠上銀今天晚間在台中舉行尾牙活動，董事長卓文恒表示，今年集團獲利目標成長，看好美國市場前景，上銀規劃在美國擴大機電產品和機器人整合服務等業務。

上銀晚間在台中尾牙席開530桌，超過5000名包括貴賓、合作夥伴以及員工齊聚一堂。

卓文恒會前接受媒體採訪指出，2024年獲利表現可維持2023年水準，預期今年集團業績和獲利目標成長。

展望各主要市場營運表現，卓文恒指出，要到3月之後才會逐漸明朗，不過目前來看，中國大陸市場景氣觀望，歐洲市場前2月工作天數較少，景氣未明，相較之下，美國市場前景可期，日本市場今年有機會成長。

展望美國布局，卓文恒表示，上銀集團原本在美國就設有據點，看好美國製造趨勢，上銀規劃在美國擴大機電產品以及機器人整合服務等業務項目。

展望機器人和高階產品布局，卓文恒指出，今年上銀集團在晶圓機器人、醫療機器人、迴轉工作台等成長可期，今年看好半導體、自動化、大型基礎建設、航太等設備應用對傳動元件拉貨力道。

上銀說明，機器人用到的關鍵零組件包括滾珠螺桿、諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器、控制器等，上銀都可自主開發，提供整組出貨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在半導體產業，上銀指出，可提供晶圓移載系統（EFEM）、晶圓機器人（Wafer Robot）、晶圓裝卸機（Load Port）、晶圓尋邊器（Wafer Aligner）4種產品組合。

在人工智慧（AI）應用布局，上銀表示，目前在AI焊接解決方案、AI物流解決方案、AI農用與醫療等領域都有進展，不過獲利挹注要到3至5年後。（編輯：張均懋）1140110