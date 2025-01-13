台航訂2艘6.4萬噸級節能散裝貨輪 2028下半年交船

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（中央社記者吳家豪台北13日電）台灣航業公司今天表示，與株式會社大島造船所及住商海業簽訂2艘6萬4000噸級節能散裝貨輪建造合約，2艘船舶預計2028年下半年竣工交付。

台航目前擁有4萬噸級原木船2艘、6萬噸級散貨輪10艘及8萬噸級散貨輪9艘，合計21艘的船隊規模，其中20艘為節能船，占總船隊的95%。

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台灣航業公司董事長劉文慶透過新聞稿表示，這次簽訂2艘新造船，是為汰換屆時船齡將達15年的船舶所預作的準備，以便繼續維持船隊年輕化及競爭力；台航船隊這幾年汰舊換新規劃的成效已明顯呈現，截至2024年底汰換12艘老舊船舶後，船隊平均船齡降至5年以下，也讓公司營運績效持續保有不錯成績。

此外，台航已報請董事會同意將依員工績效及年資等差異，自114年度起分別調薪3%至4%不等。依113年度自結合併損益結果及績效獎金辦法估算，每位員工將先預發5個月的獎金，實際發放數將等114年3月董事會通過113年度財報案後確認。（編輯：林克倫）1140113