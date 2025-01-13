去年12月台股有交易戶數351萬戶 較7月高峰減百萬戶

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）台股去年上半年一飛沖天，但下半年震盪加劇，投資人熱情跟著稍微冷卻，證交所今天公布去年12月集中市場有交易戶數約351.03萬戶，比11月下滑23.73萬戶，相較去年7月歷史高峰453.91萬戶大減百萬戶，創下近10個月新低。

包括大戶、中實戶及散戶人數去年第4季同步下滑。根據證交所統計，去年第4季成交值新台幣5億元以上的自然人（大戶）為3316人，比第3季的3519人減少203人；成交值1億元至5億元的自然人（中實戶）2萬7758人，比第3季3萬2482人減4724人；成交值1億元以下的自然人（散戶）512萬8026人，比第3季大減38.81萬人。

去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為52.80%，比第3季53.38%略降；外資占比35.04%，則比第3季的34.18%略增。另外國內法人占比12.16%，比第3季12.44%略減。

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去年12月集中市場成交量週轉率8.86%，比11月的9.53%下滑，平均每日當沖戶數11.04萬戶，也比11月的11.72萬戶略降。

去年12月集中市場定期定額投資金額為157.33億元，比11月的151.55億元略增。ETF成交值占比6.91%，則比11月的7.71%下降。（編輯：林家嫻）1140113