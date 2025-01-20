金管會核准 中信銀擬進駐印度金融特區設立分行

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（中央社記者謝方娪台北20日電）目前中信銀行在印度設有2家分行，考量印度政府於古吉拉特邦金融特區提供企業稅務誘因，中信銀擬向印度申請於古吉拉特邦金融特區設立分行，金管會今天說明同意案。

根據金管會統計，目前在印度設有分支機構的本國銀行，分別為中信銀設有2家分行，兆豐銀及台銀各設有1家代表人辦事處。

金管會今天宣布，同意中信銀向印度主管機關申設古吉拉特邦金融特區（Gujarat International Finance Tec-City）分行。若後續中信銀順利取得印度主管機關同意，將成為首家於古吉拉特邦金融特區設點的本國銀行。

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金管會表示，中信銀考量印度政府為強化國際金融服務競爭力並鼓勵境外資金回流，於古吉拉特邦金融特區建立國際金融服務中心，提供企業稅務誘因，為掌握金融特區商機、持續擴大對印度市場經營，中信銀因此規劃於印度設立古吉拉特邦金融特區分行。

截至2024年12月底止，中信銀已在印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國合計設立6家子行；於香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳設立12家分行；於曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光設立7家代表人辦事處。（編輯：潘羿菁）1140120