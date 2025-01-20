鴻海5/29股東會 改選9名董事

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今天晚間公告，將於5月29日召開股東常會，其中將改選董事9名，包括獨立董事5名，提名受理期間從1月21日至2月8日止，將在3月14日召開提名委員會，討論及審查董事提名名單。

此外，鴻海此次股東會也將討論並承認2024年營業報告書及財務報表案，以及2024年盈餘分派案。

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鴻海2024年全年自結合併營收新台幣6兆8599億元，年增11.37%，創歷史新高。

展望今年第1季，鴻海先前表示，整體營運逐步進入傳統淡季，即使2024年第4季營收創歷年單季新高，預期今年第1季季節性表現仍將與過去5年平均水準約略相當；若相較於2024年同期，則將顯著成長。（編輯：潘羿菁）1140120