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專題》無人機為何在軍事上越來越重要？一窺百年變遷、台灣使用現況
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宏匯：台北雙星2027年完工 投資金額上看700億元

2025/1/21 16:39（1/21 17:01 更新）
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台北雙星21日宣布攜手通力智慧舉辦簽約記者會，負責台北雙星營建管理的宏匯集團總經理崔梅蘭（左）和通力集團執行副總裁包嘉鋒（右）皆出席。中央社記者何秀玲攝 114年1月21日
台北雙星21日宣布攜手通力智慧舉辦簽約記者會，負責台北雙星營建管理的宏匯集團總經理崔梅蘭（左）和通力集團執行副總裁包嘉鋒（右）皆出席。中央社記者何秀玲攝 114年1月21日
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（中央社記者何秀玲台北21日電）台北雙星大樓今天宣布與台灣通力電梯合作，通力將提供94台智慧雙層電梯，為全台最多。宏匯總經理崔梅蘭表示，台北雙星2023年開工，預計2027年12月完工，投資金額上看新台幣700億元，是台灣首座國際級摩天雙塔，高度分別為360公尺和280公尺。

宏匯集團負責台北雙星營建管理，崔梅蘭表示，台北雙星大樓建築面積大，有商場、辦公樓、飯店、觀景台與美術館的複合性商業大樓，而電梯是服務訪客和租戶的重要配置。

崔梅蘭指出，通力將提供94台電梯，包括32台智慧雙層電梯，以及62台辦公商用大樓電梯；其中18台智慧雙層電梯從1樓至68樓僅需34秒，並有4台可直達頂層觀光層，顯著縮短尖峰時段的等待時間。

談到台北雙星的投資金額，她表示，台北雙星大樓原先預計投入金額約600多億元，但因原物料和人工成本高漲，現在已增加至700億元。

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另外，台電CR1都更案評選上週出爐，由宏匯、愛山林組成的「山林匯集團」獲得最優申請人資格。崔梅蘭表示，此案預計今年第1季簽約，由於業主是台電，將有1棟會是台電辦公樓，山林匯將以住宅為主，待都更報核後須在5年內完成，預計投資規模為270億元；至於輝達亞洲總部是否可能進駐，她表示，雙方並未接觸過。

她指出，除了台北雙星、台電CR1外，還有與冠德建設合作的台北車站特定專用區E1、E2公辦都更案，以及台北大學民生校區BOT案、2023年拿下高鐵新竹站前特定區開發經營權，總投資金額將近千億元。（編輯：張良知）1140121

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