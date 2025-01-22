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美股大漲、台積電ADR勁揚 投顧：有利龍年封關行情

2025/1/22 08:33
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（中央社記者江明晏台北22日電）美國總統川普（Donald Trump）上任，外界認為貿易措施未如預期激進，美股大漲，道瓊指數漲逾500點，台積電ADR漲3.4%、輝達勁揚2.27%；投顧指出，台股龍年封關行情可期，但春節連假期間仍需觀察國際重要經濟數據。

川普上任首日宣布一系列新措施，外界認為川普的貿易措施未如原先預期這般激進，美股4大指數今天收盤齊揚 。

道瓊工業指數勁揚537.98點或1.24%；標普500指數小漲52.62點或0.88%；那斯達克指數大漲126.58點或0.64%；費城半導體指數上揚68.76點或1.29%。

台積電ADR大漲3.4%，至218.7美元；輝達也勁揚2.27%。

台股21日漲33.19點，收在23300.01點，成交值新台幣2550.95億元。三大法人合計賣超5.8億元。其中，自營商賣超22.01億元，投信買超13.62億元，外資及陸資買超2.59億元。

川普在上任首日表示，最快可能2月1日對美國最近2鄰國加拿大和墨西哥課徵25%關稅，同時似乎暫時延後對中國採取任何行動。

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人工智慧（AI）商機持續發酵，經濟部公布去年全年外銷訂單5895.4億美元、年增率5.1%，創史上第3高；其中，12月份接單年增率逾2成優於預期，則是受惠AI商機與年前拉貨動能，川普2.0備貨效應僅微幅挹注。

投顧指出，川普就職並未大力揮刀再度開啟關稅戰，激勵美股大漲，也有助於台股今天龍年封關行情，但春節連假期間，國際重要經濟數據，包含日本央行利率決議、Fed利率決議、美國去年第4季GDP、美國核心PCE指數，仍有待觀察。（編輯：楊凱翔）1140122

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