川普就職台股量縮震盪 終場上漲33點收23300點

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美國新任總統川普正式就職，宣布將終結「綠色新政」，撤銷電動車補助及大規模開採石油。台股今天區間震盪，終場上漲33.19點，收23300.01點。法人指出，川普政策對台利大於弊，美元走勢是影響未來股市的重要關鍵。

台股今天上下波動幅度約203點，電子股區間震盪，金融股勁揚，鋼鐵反彈，終場加權指數上漲33.19點，收23300.01點，漲幅0.14%，成交值新台幣2550.95億元，續創去年9月中旬以來低量。

電子股終場小漲0.02%，金融揚升0.96%。代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑下跌0.2%，股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「十六千金」。

AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.57%，航運股小漲0.08%，塑膠跌1.53%，電機機電上漲0.49%。

權王台積電終場收平1120元，主要電子權值股鴻海小漲0.28%，聯發科勁揚1.38%，台達電跌1.29%，日月光投控收平盤172元。人工智慧（AI）伺服器概念股廣達漲0.74%，緯穎挫跌3.46%，緯創跌0.88%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，川普就任美國總統，對市場影響逐漸淡化，整體觀察，川普政策對台利大於弊。

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劉宇衡指出，儘管關稅風險存在，美元走勢是影響未來股市的重要關鍵。以往美元與科技股走勢，兩者互相依存，美元強勢下，美國優先及美國製造將拉升大型科技公司投資量能，台灣相關供應鏈受惠趨勢明顯。

觀察產業及類股，劉宇衡指出，人工智慧仍是主旋律，包括手機及PC等換機潮將發動循環往上，有利中長線台股表現。短線台股震盪加大，高息股可成為資金避風港，操作上以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。（編輯：張良知）1140121