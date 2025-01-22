台積電上漲25元 台股封關日早盤勁揚300點
2025/1/22 09:23（1/22 09:27 更新）
（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天龍年封關，早盤上漲300點，至23600點，台積電上漲25元，至1145元，AI概念股助攻。
市場消化對美國總統川普新政的憂慮，美股大漲，道瓊指數漲逾500點，台積電ADR漲3.4%、輝達勁揚2.27%。
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9時18分左右，台股加權指數上漲227.41點，至23527.42點；電子股勁揚1.25%、金融股漲0.32%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.33%。
觀察盤面焦點，台積電早盤上漲25元，至1145元，漲幅2.23%，力積電漲停，聯發科、鴻海漲約1%；AI概念股上漲，廣達、神達、奇鋐等走揚。（編輯：楊蘭軒）1140122
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