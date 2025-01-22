華邦電加入SEMI產業聯盟 布局矽光子

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（中央社記者張建中新竹22日電）記憶體廠華邦電加入國際半導體產業協會（SEMI）矽光子產業聯盟，華邦電表示，矽光子未來主要應用於人工智慧（AI）領域，加入SEMI的產業聯盟是希望能與產業界共同研究發展矽光子技術。

光訊號因具備高頻寬、低功耗和傳輸距離遠等特色，各界將矽光子視為未來AI關鍵技術。輝達（NVIDIA）黃仁勳日前來台受訪時，證實與台積電合作研究矽光子。

台積電與半導體封測廠日月光於2024年9月號召成立SEMI矽光子產業聯盟，希望建構完整產業鏈生態系，展開跨領域合作，推動矽光子技術發展。

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SEMI矽光子產業聯盟初期會員數約30餘家，據SEMI公布的最新會員名單，目前已有超過80家廠商加入，包括國際光纖大廠康寧（Corning）、中華精測、均豪、均華、錼創、光環、欣興、采鈺、世界先進、啟碁、臻鼎及華邦電等國內外廠商都加入聯盟。

華邦電表示，矽光子雖然處於初期發展階段，不過未來主要應用於AI領域，華邦電希望透過與產業界共同研究發展相關技術，並與客戶和學術界合作布局。（編輯：張良知）1140122