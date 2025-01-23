海外金融投資意願 調查：美國逾8成居冠

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（中央社記者蘇思云台北23日電）北威國際集團今天發布2025台灣經濟展望調查報告，調查指出，海外金融投資地區選擇上，美國以83.3%比例高居首位，其次依序為東南亞、中國、印度與歐元區，且比例皆不足2成，也反映美國在投資中的顯著優勢。

北威國際集團針對學術界、產業界及海外台商進行問卷調查，回收376份產學界專業人士有效填答問卷後。北威今天公布「2025台灣經濟展望調查報告」，調查期間為去年12月25日到今年1月2日。

景氣預測部分，調查指出，54.8%的受訪者認為台灣今年經濟將保持穩定或改善，45.2%預期經濟趨緩。就業情況，63.8%的受訪者認為台灣今年就業市場將較去年持平或改善，另36.2%的人預計放緩。

調查顯示，填答者看好景氣理由包括半導體產業、資通訊產業持續發展，AI科技創新持續加速產業轉型與升級，以及預期今年是降息年，刺激投資與消費需求。至於看壞理由，包含後疫情時代的報復性支出結束，美國總統川普就任後關稅政策引發全球貿易摩擦與地緣政治風險，擔心全球通膨再度升溫等。

產業類別部分，調查指出，製造業是最被看好台灣經濟將持平或增長的產業，比例為63.8%，其次為金融業（59.1%）和服務業（58.5%），最不看好的為學術界（39.6%）。

至於薪資所得，報告顯示，超過9成（90.2%）受訪者認為台灣今年薪資水平跟去年持平或有所上升，僅9.8%認為薪資將下降。

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海外直接投資面向包含增加廠房設備等，報告指出，此題為複選題，受訪者選擇地區前5名分別為東南亞（60.7%）、美國（42.7%）、印度（18.4%）、中國（12.4%）與東歐（8.1%）。

海外金融投資，包括投資海外股票、債券、ETF等金融資產的地區選擇上（複選題），報告顯示，美國以83.3%的比例高居首位，排名第2至第5名的依序為東南亞（16.7%）、中國 （16.3%）、印度（14.9%）、歐元區（12.1%）則差異有限，這也顯示美國在投資選擇中的顯著優勢。（編輯：楊凱翔）1140123