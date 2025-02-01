半導體景氣強弱不一 中國成熟製程擴產影響加劇

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（中央社記者張建中新竹1日電）2025年半導體產業可望持續成長，只是不同應用市場景氣將呈現強弱分明態勢，AI需求依然強勁，非AI應用僅溫和成長。此外，因消費需求遲未顯著復甦，使得成熟製程市場受到中國新增產能影響恐將加劇。

研調機構多數看好2025年半導體產業可望延續成長趨勢，增幅將有2位數水準。世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2025年全球半導體產值將達6972億美元，年增11.2%；國際數據資訊（IDC）預期，半導體產值將成長15%。

人工智慧(AI)依然是半導體產業成長主要動能，一方面持續推升先進邏輯製程晶片和CoWoS先進封裝需求，同時帶動高價的高頻寬記憶體（HBM）滲透率提高。IDC預估，2025年記憶體產值將成長超過24%，是半導體業成長一大動力。

車用和消費性市場將僅溫和成長，影響半導體成熟製程需求遲未顯著回升。IDC預期，2025年8吋廠平均產能利用率將約75%，12吋成熟製程平均產能利用率約76%，遠低於先進製程的90%以上水準。

中國在美國大力管制半導體先進製程發展下，積極擴展成熟製程；隨著中國半導體廠新增產能開出，成熟製程供過於求情況恐將加劇，降價壓力也將升高。市場憂心，可能對台灣半導體廠聯電、世界先進和力積電營運造成負面影響。

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世界先進表示，成熟製程的價格壓力已延續一段時間，中國廠商因為產能過剩展開不理性競爭，確實造成壓力，不過同時帶來機會，將積極爭取整合元件製造(IDM)廠轉單的機會，減緩殺價競爭影響。

半導體業者說，消費性市場需求疲弱加劇中國廠商成熟製程價格競爭的影響，估計2025年上半年需求都可能維持疲弱態勢；預期下半年隨著AI應用擴及電腦、手機等領域，市場需求回溫，台灣廠商應可展現競爭優勢。（編輯：張良知）1140201