加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疾管署：公費流感疫苗尚有20萬劑 也可選擇打自費
首頁 / 產經

經部預告增訂電子支付商業類別 助業者組公會自律

2025/2/3 18:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北3日電）經濟部今天預告修正商業團體分業標準，增訂「電子支付商業」。根據金管會核准名單，全盈支付、悠遊卡、一卡通和街口電子支付等公司屬於專營的電支機構，未來可在修法後依規定籌組公會。

為促進電子支付業健全發展，並建立業者與主管機關間的有效溝通管道，經濟部商業發展署今天預告增訂「電子支付商業」 團體業別及業務範圍，業者可在預告期2個月內陳述意見。

經濟部官員說明，電支機構不僅具有代收和代付的功能，還可提供儲值和轉帳等服務，必須要經過金管會許可成立，經濟部才會允許業者進行公司登記；以往就有營業項目代碼提供電支機構做公司登記，今天預告增訂「電子支付商業」團體業別，主要是讓業者可以籌組公會，強化自律規範。

根據金管會核准名單，專營的電子支付機構包括全盈支付金融科技股份有限公司、全支付電子支付股份有限公司、悠遊卡股份有限公司、一卡通票證股份有限公司、愛金卡股份有限公司、橘子支行動支付股份有限公司、街口電子支付股份有限公司、歐付寶電子支付股份有限公司和簡單行動支付股份有限公司等。

google news透過 Google News追蹤中央社

經濟部去年底已修正商業團體分業標準，增訂「第三方支付服務業商業」，讓第三方支付業者可籌組公會。

第三方支付和電子支付差異在於，第三方支付只有代收和代付功能，目前主管機關為數發部，依規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額逾20億元門檻，必須向金管會申請電支業務許可，納入金管會監管範圍。（編輯：張均懋）1140203

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：