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和泰車：台灣新車市場估45萬輛 市占率拚36.7%

2025/2/4 12:47（2/4 12:56 更新）
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和泰車4日中午舉行新春聯誼會，總經理蘇純興預估，2025年台灣新車市場規模約45萬輛，和泰車的市占率目標挑戰36.7%。中央社記者鍾榮峰攝 114年2月4日
和泰車4日中午舉行新春聯誼會，總經理蘇純興預估，2025年台灣新車市場規模約45萬輛，和泰車的市占率目標挑戰36.7%。中央社記者鍾榮峰攝 114年2月4日
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）和泰車總經理蘇純興今天中午表示，雖然今年政經環境不確定影響，但政府汰舊換新政策最後一年的刺激需求，預估今年台灣新車市場規模約45萬輛，今年和泰車市占率目標挑戰36.7%，整體新車銷售輛數目標16.5萬輛。

和泰車和國瑞汽車今天舉行新春聯誼會，回顧2024年車市，蘇純興表示，供應鏈挑戰逐步緩解，加上大部分訂單已在2023年提前消化，市場回歸穩定，2024年台灣新車市場規模45.7萬輛。

展望今年台灣車市，蘇純興指出，儘管汽車市場仍受到政經環境不確定性的影響，但政府積極推動汰舊換新政策最後一年刺激需求，加上各品牌銷售活動推動，進口品牌車款穩定，預估今年台灣新車市場規模可維持45萬輛的水準。

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和泰車指出，今年各國央行貨幣政策仍未明，此外仍有地緣政治變數影響。

在主要車款銷售目標，和泰車說明，今年乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標約為16.5萬輛，今年市占率目標挑戰36.7%，其中TOYOTA評估銷售13萬輛、LEXUS估銷售2萬8500輛、HINO估銷售6350輛。（編輯：楊凱翔）1140204

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