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川普暫緩對加墨課稅 台股回神上漲99點收22793點

2025/2/4 13:58（2/4 14:06 更新）
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台股4日反彈上漲99.25點，終場收在22793.96點。（中央社檔案照片）
台股4日反彈上漲99.25點，終場收在22793.96點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北4日電）美國總統川普暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股稍微鬆口氣，經週一重跌830.7點後，今天反彈上漲99.25點，終場收在22793.96點，成交值約新台幣4089億元。

3大權值股漲跌互見，台積電終場上漲25元或2.34%，收在1095元，扮演台股撐盤支柱。

鴻海尾盤翻黑，終場下跌0.5元或0.3%，收在165元；聯發科也下跌10元或0.67%，收1490元。

高價族群今天表現強勁，世芯-KY被點名為DeepSeek受惠股，股價衝上漲停板3245元；股王信驊也大漲105元或3.29%，收在3300元。另外，力旺、祥碩、創意等千金股收盤漲幅也都超過2%。

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國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，今天台股止跌回升，主要是美國總統川普（Donald Trump）暫緩對加拿大和墨西哥的關稅課微，市場稍微鬆口氣，但關稅戰還沒結束，川普已經預告不只加、墨、中，許多國家或產品項目接下來都可能陸續面臨關稅議題。

蔡明翰觀察川普上屆任期發動貿易戰、科技戰對股市的影響，會持續一段時間，這次關稅戰後續變化仍待觀察，預料台股短期內將持續震盪。（編輯：楊凱翔）1140204

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