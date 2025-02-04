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川普關稅變數持續籠罩 法人看台股短線承壓

2025/2/4 08:30
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（中央社記者曾仁凱台北4日電）中國AI新創公司DeepSeek崛起震撼全球科技業，加上川普關稅戰等雙重利空夾擊，週一台股金蛇年開紅盤，加權指數終場下跌830.7點，收在22694.71點，創史上第4大收盤跌點。雖然台指期盤後反彈，但法人認為，由於兩大變數持續籠罩，看台股短線承壓。

美國總統川普宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，延期1個月，週一美股一度急拉，但川普向貿易夥伴發出關稅威脅，市場對此不安，關稅變數持續籠罩，週一美股仍收黑。

道瓊工業指數3日下跌122.75點或0.28%，收44421.91點。標普500指數下挫45.96點或0.76%，收5994.57點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌235.48點或1.20%，收19391.96點。費城半導體指數重挫91.04點或1.82%，收4924.81點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌3.41美元或2.84%，收在116.66美元；特斯拉（Tesla）重跌20.92美元或5.17%，收383.68美元；台積電ADR挫9.52美元或4.55%，收在199.8美元。AI與半導體相關族群表現疲弱。

中信投信分析，DeepSeek新技術大幅降低AI的算力需求，引起市場關注，雖然有部分企業或單位開始禁用DeepSeek，另有樂觀派認為DeepSeek可刺激市場對AI晶片的總體需求。不過中信投信認為，短期而言，DeepSeek確實成為AI基建產業鏈的利空。

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至於川普日前宣布對加、墨、中加徵關稅，以及研議對其他國家的關稅，包含揚言將徵收晶片關稅，並準備進一步限制AI晶片出口中國。中信投信觀察，關稅戰有愈演愈烈跡象。

至於台積電在高階製程有充分議價能力，且生產晶片並非直接出口美國，受影響程度可望小於成熟製程。不過在美國預計對半導體課稅的政策明朗前，預期市場將出現風險趨避氛圍，短期將壓抑台股表現。（編輯：楊凱翔）1140204

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